Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара
    На НТВ стартовало шоу"звезды", это что, очень смешно? Возростные дядьки развлекаются и в основном там те, кто недовол...Выходка дочери Ки...
  • Дмитрий Бакланов
    Если США нанесет по Киеву ядерный удар, то война на украине кончится...Первый случай в и...
  • Алеша Крупский
    Статья говно. Ни о чем. Название одно, текст набор фраз. Афффтар, ты мудакНапряжённая снайп...

"Что, христиане?": Дагестанец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире

"Что, христиане?": Дагестанец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире

Стример из Дагестана растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире на глазах у 300 зрителей. И всё это сопровождалось оскорблениями в адрес христиан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх