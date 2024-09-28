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Царьград

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Дмитрий Булыкин о Пьяниче в ЦСКА: Польза 34-летнего хавбека станет видна зимой

Дмитрий Булыкин о Пьяниче в ЦСКА: Польза 34-летнего хавбека станет видна зимой

Дмитрий Булыкин оценил переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА. Пьянич подписал однолетний контракт, выступать будет под 15-м номером.

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