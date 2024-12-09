Фильм «Великая» – картина, которую стоит посмотреть

Мировая премьера состоялась 9 сентября 2023 года на Международном кинофестивале в Торонто «Великая» – это пронзительная и волнующая драма о жизни и творческом пути известного военного фотографа Ли Миллер.
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