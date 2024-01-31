ФАС просит банки обосновать комиссии по льготной ипотеке для застройщиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос в Сбербанк, ВТБ,«Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «ФК Открытие» и «Совкомбанк» в связи с изменением ими условий выдач льготной ипотеки, в частности, с установлением банками комиссий для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит, следует из сообщения ведомства.