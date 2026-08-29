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Посол РФ: обвинения в пролете дронов над Молдавией не подтверждены фактами

Посол РФ: обвинения в пролете дронов над Молдавией не подтверждены фактами

Кишинёв не представил доказательств причастности Москвы к инцидентам с беспилотниками в воздушном пространстве Молдавии, заявил посол России в республике Олег Озеров, 29 августа сообщает ТАСС.

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