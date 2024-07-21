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Садальский заявил, что его едва не заставили съесть поддельную черную икру

Садальский заявил, что его едва не заставили съесть поддельную черную икру

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя» режиссёра Станислава Говорухина и «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара​ Рязанова, прокомментировал в своем блоге съемки в «кринж-ситкоме» Александра Поженского.

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