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Царьград

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Шайфли побил рекорд Ковальчука: 329 голов за «Виннипег Джетс»!

Шайфли побил рекорд Ковальчука: 329 голов за «Виннипег Джетс»!

Марк Шайфли стал рекордсменом «Виннипег Джетс» по голам, забив 329-ю шайбу, и превзошел достижение Ильи Ковальчука, удерживавшееся 15 лет.

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