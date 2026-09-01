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Захарова: назначение Федорова советником Крозетто — позор для Италии

Захарова: назначение Федорова советником Крозетто — позор для Италии

Мария Захарова назвала позором для Италии назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником итальянского коллеги по оборонным инновациям, заявив, что это свидетельствует о пренебрежении к собственным итальянским специалистам.

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