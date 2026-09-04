Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал игру нападающего «Ромы» Дониэлла Малена. В 2 матчах на старте сезона-2026/27 в Серии А форвард забил 5 голов.
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