Иранский ракетный удар, его результаты и последствия

1 октября Иран нанёс массированный ракетный удар по военным объектам Израиля. Значительную часть баллистических ракет при этом направили на авиабазы ВВС АОИ.
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