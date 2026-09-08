Рубио оценил консультации Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве как содержательные

Консультации по украинскому урегулированию, прошедшие накануне в Москве и Киеве с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, прошли содержательно.
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