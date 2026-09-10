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Регионы России

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Xiaomi представила портативный насос Mijia Air Pump 3 с улучшенной производительностью

Xiaomi представила портативный насос Mijia Air Pump 3 с улучшенной производительностью

Компания Xiaomi выпустила обновленную версию портативного автомобильного компрессора под брендом Mijia Air Pump 3, который работает на 25% быстрее предыдущей модели благодаря более мощному двигателю и литому цилиндру из металлического сплава диаметром 21 мм.

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