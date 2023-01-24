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Рогозин рассказал, как планирует финансировать прорывные вооружения

Рогозин рассказал, как планирует финансировать прорывные вооружения

Бывший гендиректор "Роскосмоса" и руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал, как планирует финансировать прорывные вооружения - за счет средств военно-промышленной комиссии (ВПК), сообщает РИА Новости.

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