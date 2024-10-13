«Какое о***тельное решение проблем». Жители московского ЖК пожаловались на сотрудников управляющей компании, пытавшихся починить прорыв канализации с помощью скотча.
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«Какое о***тельное решение проблем». Жители московского ЖК пожаловались на сотрудников управляющей компании, пытавшихся починить прорыв канализации с помощью скотча.
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