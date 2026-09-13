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Девять традиционных рецептов народов России представили на «Ступинской застолице»

Девять традиционных рецептов народов России представили на «Ступинской застолице»

СТУПИНО, 12 сентября, ФедералПресс. На фестивале «Ступинская застолица, или Овощной разгуляй» в субботу гостей ознакомили с традиционными блюдами народов России.

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