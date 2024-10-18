Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) 59-й отдельной мотопехотной бригады Константин Колесников рассказал о том, как командование на покровском направлении разрешает отступать только отдельной категории военных.
Пленный ВСУ рассказал о привилегиях командиров
Комментарии
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Константин Самарин
Хм... украинское командование понять можно. Отводят из-под удара офицеров, на обучение которых потрачены значительные средства и время. И которые снова смогут возглавить другое подразделение. А на убой оставляют рядовое "мясо"
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