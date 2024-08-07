Специальный посланник США встретился с главой нефтяной компании Ливии

Остановка добычи нефти на крупнейшем нефтяном месторождении Аш-Шарара на юго-западе Ливии стало главной темой встречи специального посланника США в Ливии Ричарда Норланда и главы Национальной нефтяной компании Ливии Бен Гадара, 7 августа сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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