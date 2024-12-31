Депутат Немкин рекомендовал россиянам переходить на отечественные платформы

Принятые в 2024 году законы по повышению безопасности в интернете показывают, что государство не просто реагирует на вызовы, а активно работает на опережение, чтобы защитить пользователей от мошенничества, утечек данных и опасного контента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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