Отчетность «Мосбиржи» и ГОСА «Интер РАО» - основные события 22 мая

В среду, 22 мая, Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2024 года. Скорректированная чистая прибыль торговой площадки в 1 квартале 2023 года увеличилась на 17,4% г/г, до 14,30 млрд рублей.
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