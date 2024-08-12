Врио губернатора ХМАО Кухарук продолжил кадровую политику Комаровой и назначил на пост директора дорожного департамента очередного варяга

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук продолжил кадровую политику предыдущего руководителя региона Натальи Комаровой по назначению на руководящие должности в правительство варягов.
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