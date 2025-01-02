Друг Пугачевой переключился на Волочкову

Сбежавшая за границу Примадонна растеряла последних почитателей. Анастасия Волочкова и Игорь Гуляев соцсетиАнастасия Волочкова похвасталась своим преображением, за которое ответственен модный дизайнер Игорь Гуляев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии