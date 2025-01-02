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Друг Пугачевой переключился на Волочкову

Друг Пугачевой переключился на Волочкову

Сбежавшая за границу Примадонна растеряла последних почитателей. Анастасия Волочкова и Игорь Гуляев соцсетиАнастасия Волочкова похвасталась своим преображением, за которое ответственен модный дизайнер Игорь Гуляев.

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