Энергетики Выборгского и Приозерского районов Ленобласти получат новую спецтехнику

Было приобретено несколько автомобилей Энергетики Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области получат новую технику для ликвидации технологических нарушений, проведения осмотров, строительства и обслуживания энергетических объектов.
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