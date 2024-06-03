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О какой мобилизации заявил Владимир Путин: коснется каждого

О какой мобилизации заявил Владимир Путин: коснется каждого

О какой мобилизации заявил Владимир Путин: коснется каждого Юлия СоколоваВ сети обсуждают заявление президента Путина о том, что Россия проходит сложнейший исторический период и жить, как раньше больше не получится.

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Комментарии
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Eduard
Надо,так надо, Наконец Россия вернет территории,заимеет друзей,а не врагов!
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9 час.
Eduard
Вы думали Вторая мировая была прследней? Нет конечно,войны были и будут чеченская,афганская,финская!
Ответить
9 час.

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