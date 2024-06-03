О какой мобилизации заявил Владимир Путин: коснется каждого Юлия СоколоваВ сети обсуждают заявление президента Путина о том, что Россия проходит сложнейший исторический период и жить, как раньше больше не получится.
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