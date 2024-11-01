МО: Рядовой Пирогов спас 12 сослуживцев и взорвал украинскую БМП

Рядовой Денис Пирогов героически проявил себя в бою с противником. Сначала он оказал первую помощь 12 своим сослуживцам и организовал их эвакуацию, а затем уничтожил бронетранспортер Вооруженных сил Украины с помощью гранатомета.
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