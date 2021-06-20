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В России выявили более 17,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили более 17,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 316 826 человек.

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