Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 362 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Дубков
    уебем по всем ,гандонам ,не ссытиИспугались или пу...
  • лина любимцева
    Бедная Рига... Несчастные латыши-пидарасы...  У них уже и так пустые улицы, народа нет, а с пидарасами вообще все ули...Марш на зло Путину
  • Ed
    Быть лохом у нас не зазорноРоссия выплатит в...

Испугались или пугают? Что Запад усвоил главное из ответов Путина?

Испугались или пугают? Что Запад усвоил главное из ответов Путина?

Вчера Путин отвечал на вопросы западных журналистов более трёх часов и казалось, что не будь за окном уже почти полночь, а президенту ещё в Царское село ехать, то проговорили бы и ещё.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
А кто-то ожидал, что они по-другому напишут?... Да никогда!... Это у них бомбардировки - &quot;гуманитарные&quot;, а у нас даже поставка продовольствия- агрессивная...
Ответить
12 час.
Василий Васильев
Ай как в точку! Гуманитарка от нас равна бомбардировке!!!!
Ответить
12 час.
Александр Дубков
уебем по всем ,гандонам ,не ссыти
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх