Вчера Путин отвечал на вопросы западных журналистов более трёх часов и казалось, что не будь за окном уже почти полночь, а президенту ещё в Царское село ехать, то проговорили бы и ещё.
Испугались или пугают? Что Запад усвоил главное из ответов Путина?
Комментарии
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Балу -
А кто-то ожидал, что они по-другому напишут?... Да никогда!... Это у них бомбардировки - "гуманитарные", а у нас даже поставка продовольствия- агрессивная...
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12 час.
Василий Васильев
Ай как в точку! Гуманитарка от нас равна бомбардировке!!!!
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12 час.
Александр Дубков
уебем по всем ,гандонам ,не ссыти
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2 час.
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