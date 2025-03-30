Самый яркий квазар, который в 500 триллионов раз ярче нашего Солнца

Автор: Илья Александрович Осипов, преподаватель Смоленского планетария имени Ю.А. Гагарина. Дорогие любители космических фактов! Сегодня в своей мини-лекции я хочу рассказать о недавнем открытии, которое вы, возможно, пропустили.
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