Самый яркий квазар, который в 500 триллионов раз ярче нашего Солнца

﻿﻿Автор: Илья Александрович Осипов, преподаватель Смоленского планетария имени Ю.А. Гагарина. Дорогие любители космических фактов! Сегодня в своей мини-лекции я хочу рассказать о недавнем открытии, которое вы, возможно, пропустили.