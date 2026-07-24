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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайсфельд о Кузнецове: «Он подойдет любой команде, если хорошо подготовится. Все зависит только от Евгения»

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в минское « Динамо ».

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