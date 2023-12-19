СК проверит пансионат для пожилых людей в Новокузнецке после сообщений об издевательствах

Публикации с жалобами на частное учреждение появились в интернете.В Новокузнецке следователи проверяют местный пансионат для пожилых людей после публикаций в интернете об издевательствах над постояльцами.
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