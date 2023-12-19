Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Ишимбаев
    Не полиция а полицаи?И тебя, и жену, и...
  • Коська
    Жиндос ОН И В АФРИКЕ ЖИНДОС!!!! ТВАРЬ!!!!!Всю сознательную жизнь сосал соки из России и купался в масле, а тут оказал...Геннадий Хазанов ...
  • Серж Южанин
    Клеймо предателя ...

СК проверит пансионат для пожилых людей в Новокузнецке после сообщений об издевательствах

СК проверит пансионат для пожилых людей в Новокузнецке после сообщений об издевательствах

Публикации с жалобами на частное учреждение появились в интернете.В Новокузнецке следователи проверяют местный пансионат для пожилых людей после публикаций в интернете об издевательствах над постояльцами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх