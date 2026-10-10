Захарова: рыба начинает вонять с головы, а Европейский союз с Каи Каллас

Рыба начинает вонять с головы, а Европейский союз — с главы евродипломатии Каи Каллас. Таким образом ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова на реакцию верховного представителя ЕС по иностранным делам на отмену США антироссийских санкций в части поставок дизеля.