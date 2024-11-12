Один человек погиб в страшном ДТП на трассе Алматы-Бишкек

Один человек погиб и четверо пострадали в дорожной аварии в Жамбылском районе. Как сообщили в департаменте полиции региона, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 76 километре автодороги Алматы-Бишкек.
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