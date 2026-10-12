Пашинян назначил Торосяна главой Комитета гражданской авиации Армении

Геворк Торосян, ранее руководивший управлением по обороне, безопасности и праву в администрации премьер-министра, указом Никола Пашиняна возглавил Комитет гражданской авиации Армении.
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