Владимир Путин заявил приостановке участия России в ДСНВ: что это значит и чем грозит США

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который предусматривает ограничение вооружений между Россией и США.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который предусматривает ограничение вооружений между Россией и США.
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