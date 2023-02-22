Закон и Порядок

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Владимир Путин заявил приостановке участия России в ДСНВ: что это значит и чем грозит США

Владимир Путин заявил приостановке участия России в ДСНВ: что это значит и чем грозит США

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который предусматривает ограничение вооружений между Россией и США.

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