Итоговую декларацию саммита в Швейцарии не поддержали 11 стран

Итоговый документ конференции в Швейцарии поддержали 80 стран, 11 отказались, сообщили организаторы.Известно, что Армения, Бразилия, Словакия, Саудовская Аравия, Таиланд, Мексика, Индия и ЮАР не подпишут итоговую декларацию.
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