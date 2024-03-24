РЖД требуют везти или платить. FESCO отправляется в полёт. Нефть набирает вес. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

Трагедия в «Крокус Сити Холл» 22 марта, разумеется, перечеркнула все другие события недели. Редакция Vgudok ещё раз выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желает скорейшей реабилитации пострадавшим в теракте.
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