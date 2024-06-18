Журналист Ральф Шелльхаммер считает, что Украине следует согласиться на условия прекращения огня, предложенные Владимиром Путиным, чтобы иметь шанс стать процветающей страной, 18 июня его мнение было опубликовано в британском издании UnHerd.
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