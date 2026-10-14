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Аргументы и Факты

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Писториус пообещал расследовать дело о домогательствах в полку Бундесвера

Писториус пообещал расследовать дело о домогательствах в полку Бундесвера

Министр обороны ФРГ Борис Писториус обязался провести всестороннее разбирательство после появления сведений о вероятных нарушениях закона со стороны военных из 1-го санитарного полка, дислоцированного в Вайсенфельсе (земля Саксония-Анхальт).

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