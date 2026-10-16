“A billboard in Brownsville, Texas, featuring Republican congressional candidate Eric Flores so closely resembles his campaign ads it could be one of his campaign posters,” the Washington Sun reports.
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