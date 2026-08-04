Fishki.net - Са...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Fishki.net - Сайт хорошего настроения

301 подписчик

Мужчина ударил подростка из-за мяча, попавшего в его машину

Мужчина ударил подростка из-за мяча, попавшего в его машину

В Приморье подростки играли в футбол и случайно попали мячом по автомобилю. Владелец транспортного средства вышел на улицу с собакой без намордника, ударил одного из школьников и начал угрожать остальным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии