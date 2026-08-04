Мужчина ударил подростка из-за мяча, попавшего в его машину

В Приморье подростки играли в футбол и случайно попали мячом по автомобилю. Владелец транспортного средства вышел на улицу с собакой без намордника, ударил одного из школьников и начал угрожать остальным.
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