Перелом на фронте: новости СВО от 5 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1076-й день спецоперации России на Украине

К утру 5 февраля 2025 года ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой. Российские войска продолжают активные действия на нескольких направлениях, при этом фиксируются как позиционные бои, так и продвижение на ряде участков фронта.
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