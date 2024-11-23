Зампреда «Яблока» Шлосберга задержали в аэропорту Пскова

Политика, по не подтвержденным данным, обвинили в неисполнении статуса иноагентаЗаместителя председателя «Яблока», главу псковского отделения партии Льва Шлосберга (признан иноагентом) задержали в аэропорту Пскова, сообщают Telegram-каналы.
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