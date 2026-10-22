“I’ve never lost an election when my name is on the ballot. And I’ve never lost an election when I worked for either President Clinton, President Obama or helped make Nancy Pelosi Speaker.
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