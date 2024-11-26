Внимание, жители Адлерского района! Специалисты МУП г. Сочи "Водоканал" активно работают над устранением аварийной ситуации на водопроводной линии диаметром 100 мм на улице Центральная.
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Внимание, жители Адлерского района! Специалисты МУП г. Сочи "Водоканал" активно работают над устранением аварийной ситуации на водопроводной линии диаметром 100 мм на улице Центральная.