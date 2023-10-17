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Убийца шведских болельщиков лежит в реанимации в тяжёлом состоянии

Согласно сообщению DH Les Sports, мужчина, который застрелил двух болельщиков сборной Швеции, в настоящее время находится в реанимации после получения ранения в грудь во время полицейской операции по задержанию.

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