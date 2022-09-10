В Госдепе отреагировали на критику Путина относительно получателей зерна

Координатор американской санкционной политики Джеймс О’Брайен в ходе онлайн-брифинга отреагировал на критику президента России Владимира Путина по поводу того, что продовольствие в рамках зерновой сделки идет в Евросоюз, а не в беднейшие страны.
Координатор американской санкционной политики Джеймс О’Брайен в ходе онлайн-брифинга отреагировал на критику президента России Владимира Путина по поводу того, что продовольствие в рамках зерновой сделки идет в Евросоюз, а не в беднейшие страны.
Свежие комментарии