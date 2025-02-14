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В Переславле 16-летний парень на скутере выехал на встречку и врезался в «Ниссан»

В Переславле 16-летний парень на скутере выехал на встречку и врезался в «Ниссан»

Поздно вечером 13 февраля в Переславле на улице Свободы произошла аварии. 16-летний молодой человек поехал покататься на скутере, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Ниссан».

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