МИД назвал слова Борреля о попытке РФ подсадить страны на зерно фарсом

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что РФ якобы пытается сделать развивающиеся государства зависимыми от российского зерна.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что РФ якобы пытается сделать развивающиеся государства зависимыми от российского зерна.
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