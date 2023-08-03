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МИД назвал слова Борреля о попытке РФ подсадить страны на зерно фарсом

МИД назвал слова Борреля о попытке РФ подсадить страны на зерно фарсом

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что РФ якобы пытается сделать развивающиеся государства зависимыми от российского зерна.

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