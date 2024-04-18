«Питтсбург» проиграл «Айлендерс», несмотря на гол и передачу Малкина, Сорокин взял буллит от Кросби на последней минуте

В Нью-Йорке «Питтсбург» закончил регулярный чемпионат поражением от «Айлендерс» — 4:5. Гости, накануне потерявшие последние шансы на выход плей-офф, попытались «хлопнуть» дверью в заключительной игре сезона.
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