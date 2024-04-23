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Закон, порядок, государство

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Расчеты FPV-дронов и квадрокоптеров российских десантников за сутки нанесли более 20 ударов по объектам ВСУ на Запорожском направлении

Расчеты FPV-дронов и квадрокоптеров российских десантников за сутки нанесли более 20 ударов по объектам ВСУ на Запорожском направлении

В ходе воздействия на противника ударных беспилотников подразделений российских десантников он потерял большое количество личного состава.

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