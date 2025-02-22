Неприязнь Трампа к Зеленскому вырвалась наружу, пишет американский канал CNN. Это не оставляет Украине никаких шансов.
Трамп не оставляет Украине ни одного шанса
Комментарии
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Алексей Тан
Трамп не оставляет Украине ни одного шанса ============ "Трамп" (его клан) Увидел... что (проект Украина), это не ИХ выигрыш, А ИХ ПРОВАЛЬНЫЙ вариант (не надо забывать, в 2018-19-ом, Трамп ПЕРВЫМ... начал поставлять на Украину Летальное вооружение)... ВОТ ЭТО и заставило его и его клан "Кушнеров"... идти на переговоры с Путиным (РОССИЕЙ).
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10 час.
св
спивак виктор
есть шанс у трампа унизить бидона ,просто закончить куивскую бойню ,не позорясь как с афганом! эвропу раком куивщину россии и заняться самими штатами!
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9 час.
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