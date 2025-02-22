Алексей Тан

Трамп не оставляет Украине ни одного шанса ============ "Трамп" (его клан) Увидел... что (проект Украина), это не ИХ выигрыш, А ИХ ПРОВАЛЬНЫЙ вариант (не надо забывать, в 2018-19-ом, Трамп ПЕРВЫМ... начал поставлять на Украину Летальное вооружение)... ВОТ ЭТО и заставило его и его клан "Кушнеров"... идти на переговоры с Путиным (РОССИЕЙ).